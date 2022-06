Amministrative, Maraia esulta per Spera sindaco di Grottaminarda

Si riporta il comunicato dell’on. Generoso Maraia a commento della vittoria a sindaco di Grottaminarda del dott. Marcantonio Spera.

Un’altra vittoria storica in Irpinia con l’elezione a Sindaco del Dott. Marcantonio Spera a Grottaminarda. Il centro ufitano, dopo decenni, finalmente volta pagina con coraggio e premia un progetto che ha visto la luce ad Ariano e che continua attraverso varie esperienze amministrative ed elettorali, con lo scopo di rilanciare l’intera provincia di Avellino. Anche in questo caso il Movimento 5 Stelle è stato determinante per un cambiamento radicale rispetto alla vecchia politica. Parliamo di un percorso proficuo, che evidentemente, non è stato compreso o accettato da chi ha definito “inutile” il mio sostegno pubblico e dichiarato alla lista civica del neo Sindaco Spera. Dopo Ariano, dunque, il cambiamento fa tappa ora anche a Grottaminarda, che si troverà a condividere con tutta la Valle Ufita i profondi cambiamenti determinati dalla realizzazione ed attivazione della nascente Stazione Hirpinia. Un quadro di completa sinergia istituzionale è non solo possibile ma anche indispensabile, soprattutto dopo la vittoria di Buonopane alla Provincia. Noi del Movimento 5 Stelle siamo e saremo pronti ad offrire un contributo decisivo ai progetti legati al PNRR, e per quanto riguarda la Valle Ufita, la questione infrastrutturale legata alla Stazione Hirpinia sarà uno dei primi nodi da affrontare in una prospettiva intercomunale ed inter-istituzionale.