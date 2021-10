Amministrative, l’invito della D’Amelio: “Votiamo donna”

“E il tempo della rivoluzione della cura, è il tempo delle donne. Per questo, a poche ore dal voto, rivolgo un appello affinché in tutte le liste siano elette tante donne nei Consigli comunali”.

E’ l’invito accorato della Consigliera delegata per le pari opportunità della Regione Campania, Rosetta D’Amelio.”Con la pandemia – ricorda D’Amelio – abbiamo compreso il valore della cura e riconosciuto la forza delle donne di guardare oltre l’emergenza. Oggi occorre quella lungimiranza femminile per ripensare e prendersi cura delle nostre città, del modo con cui sono organizzate, per realizzare un welfare inclusivo, basato sulla condivisione dei compiti. Le donne possono e devono essere protagoniste di questo cambiamento, puntando su quei servizi che permettono di soddisfare interessi e bisogni collettivi, come le scuole a tempo pieno, asili nido, strutture per anziani e assistenza sanitaria domiciliare”.

“Proprio dalla nostra Regione dove – ricorda D’Amelio – quando ero Assessore regionale, abbiamo voluto con forza, per primi in Italia, introdurre la doppia preferenza, può arrivare un nuovo segnale importante per tutte”. “Per questo – conclude D’Amelio – il 3 e 4 ottobre votiamo e invitiamo a votare candidate donne nelle liste elettorali”.