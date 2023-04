Candidato unico anche a CONZA DELLA CAMPANIA: l’uscente Luigi Ciccone non corre nuovamente per la fascia tricolore, al suo posto Raffaele Cantarella che non ha sfidanti.

La lista Insieme per Conza è l’unica in campo. Ecco tutti i candidati al consiglio comunale: Antonio Gerardo Caputo, Bruna Cerracchio, Giuseppe Chiancone, Franco Cordasco, Fausto De Bernardo, Maria Christyan Fiore, Paola Grasso, Annarita Masini, Salvatore Pomarico, Francesco Zoppi.