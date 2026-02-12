Amministrative, Walter Giordano: “Non disponibile a candidarmi con il centrodestra”

“Apprendo dalla stampa che il comitato cittadino di Forza Italia avrebbe indicato anche il mio nome tra quelli oggetto di valutazione al tavolo del centrodestra. – dichiara Walter Giordano, imprenditore irpino – Ritengo opportuno chiarire che non vi è alcuna interlocuzione in corso. Vi è stato un unico incontro, cordiale e rispettoso, con l’onorevole

D’Agostino, nel quale ho rappresentato in modo chiaro e tempestivo la mia indisponibilità a candidarmi con il centrodestra”.