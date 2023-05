Amministrative Casalbore: Emilio Salvatore è il sindaco della continuità

É Emilio Salvatore il nuovo sindaco di Casalbore. Sconfigge sul filo di lana Pierfrancesco Resce. 583 voti, pari al 50,92 per cento per la lista “Libertà e progresso” di Salvatore che conquista 7 seggi, e 562 voti pari al 49,08 per cento per “Uniti per Casalbore” di Resce che ne conquista 3.

Oltre una ventina i voti dispersi tra nulle e bianche. A Casalbore erano chiamati al voto 1.678 elettori; ne sono arrivati alle urne 1.173 pari al 69,90 per cento.

Dunque la scelta dei cittadini è stata nel segno della continuità poichè Salvatore, già vicesindaco, era espressione della maggioranza e quindi del sindaco uscente Raffaele Fabiano. La manciata di voti di differenza però racconta di un paese diviso, di una campagna elettorale dai toni accesi che ora bisognerà smorzare ed è un impegno che entrambi i candidati hanno sottolineato.