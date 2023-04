Amministrative Caposele: il centrodestra prova a sfruttare la spaccatura nel Pd

A Caposele tutto lasciava presagire una sfida a due, di fatto interna al Partito democratico, tra il sindaco uscente Lorenzo Melillo, pronto al secondo mandato con l’ok di via Tagliamento e Giuseppe Caruso, esponente del Pd e presidente del Forum dei giovani regionale che, insieme al segretario locale Michele Notaro, ha creato una frattura interna al partito.

Ed invece spunta la terza lista, quella di Pietro Cetrulo. L’occasione, evidentemente, è stata ghiotta per il centrodestra per sfruttare il momento di forte frizione nel Pd e cercare di conquistare il governo del paese perchè, come dice il vecchio motto, “tra i due litiganti il terzo gode”. Spaccata anche la minoranza che si è riposizionata un po’ qui e un po’ la.

Lista “La Primavera”

Candidato a sindaco Lorenzo Melillo

Armando Sturchio, Donato Cifrodelli, Teresa Ilaria, Lorenza Di Lauro, Geremia Rosania, Raffaele Grasso detto Lele, Vincenzo Zanca, Maria Proietto, Gelsomina Monteverde, Ernesto Donatiello, Gelsomino Di Trolio, Anna Megaro.

Lista “Orizzonte Comune”

Candidato a sindaco Giuseppe Caruso

Carmela Curcio, Raffaella Malanga, Gabriella Testa, Mario Guarino, Ettore Spatola, Raffaele Spatola, Eliseo Damiano, Rocco Merola, Raffaele Monteverde, Salvatore Cuozzo, Gerardo Ciccone, Michele Notaro.

Lista “La Svolta”

Candidato a sindaco Pietro Cetrulo

Antonio Caliendo, Enza Abate, Giovanni Di Biasi, Giovanni Ardolino, Maria Felicia Di Gianni, Pasquale Di Pietro, Rocco Nesta, Salvatore Grande, Teresa Caputo.