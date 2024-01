Amministrative Avellino, richiesta al consigliere Urciuoli di formare lista M5s

Invito alla Formazione di una Lista M5S per le Elezioni Comunali di Avellino

Con l’avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative di Avellino e considerando il contesto politico locale, noi, sottoscritti Giuseppe Pavarese, Gerardo Masaniello e Vincenzo Evangelista, iscritti all’Associazione MoVimento 5 Stelle e appartenenti al gruppo territoriale di “Avellino”, in rappresentanza di noi stessi e di altri iscritti e simpatizzanti del movimento,

ESPRIMIAMO LA NOSTRA RICHIESTA

al Dott. Luigi Urciuoli, quale primo degli eletti a Consigliere Comunale di Avellino nella lista del M5S, di impegnarsi come promotore per la formazione di una lista con il simbolo del M5S, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3 del Regolamento e ad ogni altro adempimento previsto dallo statuto sociale. I sottoscritti richiedenti invitano gli altri iscritti e simpatizzanti a manifestare al suddetto promotore il loro consenso, preferibilmente in forma scritta, al fine di costruire, tutti insieme, un governo del territorio orientato verso i principi cardine dell’azione politica del Movimento 5 Stelle, per contribuire a costruire un futuro migliore per noi e per le generazioni future.

Lo si apprende da una nota firmata da Giuseppe Pavarese, Gerardo Masaniello e Vincenzo Evangelista.