Amministrative Avellino, Italexit conferma la corsa solitaria. Ad un anno dalle elezioni nel capoluogo irpino, anche il partito di Paragone affile le armi. Intanto, continua la sua opera di radicamento sul territorio. Il coordinatore provinciale, Massimo Picone, ha nominato Michelle Iermano, già impegnata con il partito a livello organizzativo in città alle scorse elezioni per Senato e Camera, come esponsabile del compartimento Donne.

La nomina giunge quale premio dell’impegno profuso dalla Iermano al fianco del partito, da iscritta e attivista. Un nuovo tassello che va ad inserirsi nell’organigramma irpino.