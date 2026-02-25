Amichevole al PalaDelMauro, Unicusano Avellino Basket supera Nocera

L’Unicusano Avellino Basket è scesa in campo questo pomeriggio alle 17.30 al PalaDelMauro, per un’amichevole contro la Power Basket Nocera guidata da coach Giampaolo Di Lorenzo, formazione militante in Serie B Nazionale. Un match utile per mantenere alta la concentrazione ed il ritmo partita in vista dei prossimi impegni di campionato, a cominciare dalla sfida in programma venerdì 6 marzo contro l’Urania Milano. L’incontro si è concluso con la vittoria dei biancoverdi per 73-55 (21-14; 22-14; 9-17; 21-10). Come da accordi tra le due società, il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto, permettendo agli staff tecnici di gestire al meglio rotazioni e situazioni di gioco.

Coach Di Carlo ha schierato nello starting five Mussini, Chandler, Jurkatamm, Dell’Agnello e Zerini, per poi ruotare tutti i componenti dell’organico. Assenti per i biancoverdi Pini, per via di un colpo rimeditato durante il match della scorsa domenica e Cicchetti. Buone le prestazioni di Fresno e Pullazzi, che hanno avuto l’occasione di acquisire minutaggio e vanno inseriti al meglio nel sistema di gioco degli irpini. La squadra ha mostrato intensità, solidità difensiva e una buona circolazione di palla. Nel primo tempo l’Unicusano ha lasciato poco spazio all’avversario. La Power Basket Nocera nel terzo periodo è stata più aggressiva su entrambi i lati del campo. Pronta la risposta avellinese negli ultimi dieci minuti, chiudendo il match con il punteggio finale di 73-55.