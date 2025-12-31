“Amarsi Ancora”, il film della promozione biancoverde arriva al cinema

opo la partecipata ed emozionante anteprima del 23 dicembre al Cine Teatro Partenio, “Amarsi Ancora”, il film ufficiale della promozione dell’U.S. Avellino 1912, è pronto a incontrare il grande pubblico. A partire dal 1° gennaio, il documentario approderà nelle sale cinematografiche irpine, regalando ai tifosi e agli appassionati la possibilità di rivivere una delle pagine più intense della recente storia biancoverde.

Prodotto da Great White – Films in collaborazione con U.S. Avellino 1912 e distribuito da Pathos Distribution, il film celebra la storica promozione in Serie B conquistata nella stagione 2024/2025, un traguardo che ha riacceso orgoglio, senso di appartenenza e passione in tutta l’Irpinia.

“Amarsi Ancora” è molto più di un semplice racconto sportivo. È un viaggio emozionale e autentico nel cuore verde dell’Irpinia, che intreccia calcio, identità territoriale e sentimento collettivo. Attraverso immagini esclusive, testimonianze e momenti simbolo, il documentario restituisce l’anima di un popolo che non ha mai smesso di credere nella propria squadra, accompagnandola fino al ritorno tra i cadetti.

Il film sarà proiettato a partire dal 1° gennaio 2026 al Cinema Multiplex di Mercogliano, per poi approdare anche al Carmen Cityplex di Mirabella Eclano e al Multisala Cinema Nuovo di Lioni. Tre tappe per condividere sul grande schermo una storia di passione, sacrificio e rinascita, destinata a restare impressa nella memoria di tutta la tifoseria biancoverde.