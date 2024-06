“Amareggiati per come è finita, ci riproveremo l’anno prossimo”. D’Agostino pronto a ripartire

Avellino fuori dai Playoff, le dichiarazioni del presidente Angelo Antonio D’Agostino.

«Siamo tutti amareggiati per come è finita. Abbiamo giocato due grandi partite ma non è bastato, tanti episodi sono stati a noi sfavorevoli e questo, in una semi finale play off, diventa determinante così come lo è stato. Resta la consapevolezza di averci messo tutte le forze per compiere questa impresa. Lo sport ci insegna che non sempre ci si riesce. Non è questo il momento di parlare del futuro, delle scelte che saremo chiamati a compiere. Questo, come detto, è il momento dell’amarezza. E tuttavia, proprio all’indomani della sconfitta avverto il dovere di ringraziare tutti, di abbracciare idealmente ogni tifoso del Lupo, e di rassicurare il popolo biancoverde: ci riproveremo il prossimo anno con ancora più determinazione, faremo tesoro degli errori compiuti e ci metteremo immediatamente al lavoro per programmare il prossimo campionato con uguale voglia e rinnovata ambizione. Faremo di nuovo tutto il possibile per cercare di riportare la piazza di Avellino dove merita di essere, avendolo dimostrato dentro e fuori dal campo nel corso dell’intera stagione, lo faremo con l’orgoglio di rappresentare un intero popolo. Grazie infinite per tutto l’amore e il sostegno. Forza Lupi sempre».