Alto Calore, un fascicolo aperto dalla Procura dopo gli esposti sulle sospensioni idriche

AVELLINO- Un fascicolo aperto dalla Procura di Avellino a seguito degli esposti giunti relativamente alle sospensioni idriche anticipate rispetto alle comunicazioni ufficiali e alla grave situazione che da due mesi sta vivendo l’Irpinia a causa della crisi idrica. Dopo l’ultimo esposto giunto a Palazzo di Giustizia, quello dell’assessore comunale di Mugnano del Cardinale Giovanni Valentino, l’ufficio inquirente guidato dal Procuratore Domenico Airoma ha avviato gli accertamenti necessari a chiarire eventuali responsabilita’ anche dal punto di vista penale. Del resto è normale visto che l’azione penale è obbligatoria in caso di denuncia. Un accertamento alle fasi iniziali quello dei pm avellinesi, che però su Alto Calore nei mesi scorsi avevano già indagato (vicenda Corsi Fantasma scoperti dalla Gdf). L’ipotesi di reato, cosi come prospettato nell’esposto potrebbe essere quella di interruzione di pubblico servizio.