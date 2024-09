Alto Calore, mancherà l’acqua in città e in altri comuni. Ecco quali

Alto Calore Seevizi comunica che causa lavori improcrastinabili da parte della Società fornitrice di energia elettrica all’impianto di Fontana dell’Olmo, l’erogazione idrica a servizio dei seguenti Comuni è sospesa: AVELLINO (Serb. Pennini e Fraz. Picarelli), AVELLINO (Villa dei Pini), MERCOGLIANO, MONTEFORTE IRPINO, QUADRELLE, OSPEDALETTO D’ALPINOLO, SUMMONTE, S. ANGELO A SCALA, PIETRASTORNINA, ROCCABASCERANA e PANNARANO.

I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni nel pomeriggio/sera della giornata odierna – in virtù della durata dell’intervento in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio – ed essere effettuate sospensioni idriche dalle ore 22.00 del giorno 16/09/2024 fino alle ore 6.00 del giorno 17/09/2024, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Inoltre ci comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica a Nusco e Gesualdo (Le Frazioni interessate sono:

RIELLA, CARPIGNANO, TORRE DEI MONACI, OTICA, FONTANA TASSOLA, VIA DANTE ALIGHIERI), dalle 22.00 del 16.09.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione. Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita ad utilizzare l’acqua esclusivamente per usi potabili, alimentari ed igienici, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne.