Alto Calore, guasto riparato. Chiusure notturne per recupero scorte

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che il guasto a Cassano è stato riparato e sono iniziate le manovre di riapertura e riempimento delle condotte.
Ove tecnicamente consentito, il servizio idrico sarà gradualmente ripristinato.
Alle ore 22:00 di oggi, 12 settembre 2025, si provvederà alla chiusura dei serbatoi al fine di favorire il recupero delle scorte e garantire il regolare servizio a partire dalle ore 6:00 di domani, 13 settembre 2025.
Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura e apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici; per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica dipenderanno dai tempi necessari al riempimento delle condotte di servizio. Si precisa, tuttavia, che a causa della grave carenza idrica l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto.
Si segnala che, alla riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi episodi transitori e di breve durata di torbidità dell’acqua, che non pregiudicano la potabilità. In tali casi si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai rubinetti fino alla completa scomparsa degli eventuali residui.
Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e i canali social.
Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il Numero Verde 800 954 430.
Comuni:
1. AVELLINO (Serbatoi: Cesine; Pennini; Picarelli;
Colle dei Monaci; Acqua del Paradiso)
2. AVELLINO (Casa Circondariale)
3. AVELLINO (Clinica Villa Esther)
4. AVELLINO (Centro Dialysis)
5. AVELLINO (R.S.A. Althaea)
6. ATRIPALDA (Fraz. Cerzete)
7. ARIANO IRPINO
8. ARIANO IRPINO (Casa Circondariale)
9. ARIANO IRPINO (Ospedale)
10. CASSANO IRPINO
11. LIONI
12. TORELLA LOMBARDI
13. VILLAMAINA
14. GESUALDO
15. GROTTAMINARDA
16. STURNO
17. TORRIONI
18. CHIANCHE
19. PETRURO IRPINO
20. SANTA PAOLINA
21. TORRE LE NOCELLE
22. SANT’ANGELO A CUPOLO
23. SAN LEUCIO DEL SANNIO
24. PANNARANO
25. APOLLOSA
26. ARPAISE
27. CEPPALONI
28. MONTEFUSCO
29. SAN GIORGIO DEL SANNIO
30. CALVI
31. SAN NAZZARO
32. SAN MARTINO SANNITA
33. SAN NICOLA MANFREDI
34. REINO
35. MONTEMARANO
36. CASTELVETERE SUL CALORE
37. MELITO IRPINO
38. MONTECALVO IRPINO
39. SAVIGNANO IRPINO
40. GRECI
41. VILLANOVA DEL BATTISTA
42. FONTANAROSA
43. FLUMERI
44. FLUMERI (A.S.I.)
45. MIRABELLA ECLANO
46. FRIGENTO (RURALE)
47. PIETRASTORNINA
48. ROCCABASCERANA
49. SANT’ANGELO ALL’ESCA
50. AIELLO DEL SABATO
51. CESINALI
52. S. MICHELE DI SERINO (Rurale)
53. FORINO
54. CONTRADA
55. MONTORO (Fraz. Banzano)
56. PAROLISE
57. SAN POTITO ULTRA
58. SORBO SERPICO
59. SALZA IRPINA
60. CANDIDA
61. MANOCALZATI
62. PRATA PRICIPATO ULTRA
63. PRATOLA SERRA
64. MONTEFREDANE
65. GROTTOLELLA
66. CAPRIGLIA IRPINA
67. ALTAVILLA IRPINA
68. MONTEFALCIONE
69. MONTEMILETTO
70. BONITO
71. APICE
72. PADULI
73. SANT’ARCANGELO TRIMONTE
74. TAURASI
75. CASTELFRANCI
76. PATERNOPOLI
77. LUOGOSANO
78. CAMPOLATTARO
79. PIETRELCINA
80. PESCO SANNITA
81. PAGO VEIANO
82. CASALDUNI
83. CASALDUNI (STIR)
84. FRAGNETO MONFORTE
85. PONTELANDOLFO
84 MERCOGLIANO
85 MONTEFORTE IRPINO
86 MUGNANO DEL CARDINALE
87 SIRIGNANO
88 QUADRELLE
89 OSPEDALETTO D’ALPINOLO
90 SANT’ANGELO A SCALA
91 SUMMONTE