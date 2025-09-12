Alto Calore, guasto riparato. Chiusure notturne per recupero scorte

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che il guasto a Cassano è stato riparato e sono iniziate le manovre di riapertura e riempimento delle condotte.

Ove tecnicamente consentito, il servizio idrico sarà gradualmente ripristinato.

Alle ore 22:00 di oggi, 12 settembre 2025, si provvederà alla chiusura dei serbatoi al fine di favorire il recupero delle scorte e garantire il regolare servizio a partire dalle ore 6:00 di domani, 13 settembre 2025.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura e apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici; per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica dipenderanno dai tempi necessari al riempimento delle condotte di servizio. Si precisa, tuttavia, che a causa della grave carenza idrica l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto.

Si segnala che, alla riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi episodi transitori e di breve durata di torbidità dell’acqua, che non pregiudicano la potabilità. In tali casi si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai rubinetti fino alla completa scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e i canali social.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il Numero Verde 800 954 430.

Comuni:

1. AVELLINO (Serbatoi: Cesine; Pennini; Picarelli;

Colle dei Monaci; Acqua del Paradiso)

2. AVELLINO (Casa Circondariale)

3. AVELLINO (Clinica Villa Esther)

4. AVELLINO (Centro Dialysis)

5. AVELLINO (R.S.A. Althaea)

6. ATRIPALDA (Fraz. Cerzete)

7. ARIANO IRPINO

8. ARIANO IRPINO (Casa Circondariale)

9. ARIANO IRPINO (Ospedale)

10. CASSANO IRPINO

11. LIONI

12. TORELLA LOMBARDI

13. VILLAMAINA

14. GESUALDO

15. GROTTAMINARDA

16. STURNO

17. TORRIONI

18. CHIANCHE

19. PETRURO IRPINO

20. SANTA PAOLINA

21. TORRE LE NOCELLE

22. SANT’ANGELO A CUPOLO

23. SAN LEUCIO DEL SANNIO

24. PANNARANO

25. APOLLOSA

26. ARPAISE

27. CEPPALONI

28. MONTEFUSCO

29. SAN GIORGIO DEL SANNIO

30. CALVI

31. SAN NAZZARO

32. SAN MARTINO SANNITA

33. SAN NICOLA MANFREDI

34. REINO

35. MONTEMARANO

36. CASTELVETERE SUL CALORE

37. MELITO IRPINO

38. MONTECALVO IRPINO

39. SAVIGNANO IRPINO

40. GRECI

41. VILLANOVA DEL BATTISTA

42. FONTANAROSA

43. FLUMERI

44. FLUMERI (A.S.I.)

45. MIRABELLA ECLANO

46. FRIGENTO (RURALE)

47. PIETRASTORNINA

48. ROCCABASCERANA

49. SANT’ANGELO ALL’ESCA

50. AIELLO DEL SABATO

51. CESINALI

52. S. MICHELE DI SERINO (Rurale)

53. FORINO

54. CONTRADA

55. MONTORO (Fraz. Banzano)

56. PAROLISE

57. SAN POTITO ULTRA

58. SORBO SERPICO

59. SALZA IRPINA

60. CANDIDA

61. MANOCALZATI

62. PRATA PRICIPATO ULTRA

63. PRATOLA SERRA

64. MONTEFREDANE

65. GROTTOLELLA

66. CAPRIGLIA IRPINA

67. ALTAVILLA IRPINA

68. MONTEFALCIONE

69. MONTEMILETTO

70. BONITO

71. APICE

72. PADULI

73. SANT’ARCANGELO TRIMONTE

74. TAURASI

75. CASTELFRANCI

76. PATERNOPOLI

77. LUOGOSANO

78. CAMPOLATTARO

79. PIETRELCINA

80. PESCO SANNITA

81. PAGO VEIANO

82. CASALDUNI

83. CASALDUNI (STIR)

84. FRAGNETO MONFORTE

85. PONTELANDOLFO

84 MERCOGLIANO

85 MONTEFORTE IRPINO

86 MUGNANO DEL CARDINALE

87 SIRIGNANO

88 QUADRELLE

89 OSPEDALETTO D’ALPINOLO

90 SANT’ANGELO A SCALA

91 SUMMONTE