Alto Calore, ecco dove mancherà l’acqua stanotte in Irpinia

Alto Calore Servizi fa sapere che , a causa dei forti assorbimenti idrici, si rende necessario effettuare la sospensione dell’erogazione idrica a Gesualdo, dalle 21.30 del 27.08.2024 alle ore 5.30 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione. Le Frazioni interessate sono: RIELLA, CARPIGNANO, TORRE DEI MONACI, OTICA, FONTANA TASSOLA, VIA DANTE ALIGHIERI. L’ente idrico avvisa anche che si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione. Sospensioni anche dalle 22.00 del 27.08.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo ad Atlavilla Irpina e a Frigento nelle seguenti frazioni: SAN MARCO, PAGLIARA, SAN COSMO, LA QUARTA, PIANO DELLA CROCE, VIA BERLINGUER, VIA ALDO MORO, CASE POPOLARI e MATTINE. CONFINE NUOVO, VALLE DEI CONTI e SCHIERA DI CELIO. CONFINE VECCHIO, SAN MARTINO, SAN PANCRAZIO, LUCCOLO e CONFINE. Infine in programma l’interruzione della fornitura idrica nei medesimi orari a TAURANO, MONTEFORTE IRPINO, MOSCHIANO, QUINDICI e OSPEDALETTO D’ALPINOLO.