Alto Calore, dacci oggi la nostra sospensione “notturna” quotidiana

AVELLINO – Alto Calore, dacci oggi la nostra chiusura notturna quotidiana. Anche per questa notte in alcuni comuni della provincia di Avellino (l’elenco aggiornato in tempo reale dei cosiddetti “fuori servizio” e’ disponibile sul sito di Alto Calore) sarà sospesa l’erogazione dell’acqua. Al momento si tratta della sospensione del serbatoio Petrile a servizio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (centro urbano) del Comune di Frigento (serbatoio Lappierti tronchi rurali e serbatoio San Marco) e anche a Gesualdo per lo stesso serbatoio Lappierti tronchi rurali e alcune zone urbane, del serbatoio che serve il Comune di Pietrastornina. A queste si aggiunge la chiusura del serbatoio a servizio del Comune di Sturno (intero territorio comunale), infine la chiusura notturna del serbatoio che serve il Comune di Monteforte Irpino. Per tutti questi Comuni (ma ripetiamo la lista aggiornata in tempo reale si puo’ consultare sul sito di Alto Calore) dalle ore 22:00 di domenica 17 agosto 2025 alle ore 06:00 di lunedì 18 agosto 2025.