Altavilla Irpina, maltrattamenti in famiglia: 40enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno tratto in arresto un 40enne di Altavilla Irpina, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato, nell’ambito di un servizio a largo raggio coordinato dalla Compagnia di Avellino. A seguito di segnalazione al 112, la pattuglia è prontamente intervenuta presso un’abitazione di Altavilla Irpina dove l’uomo, già noto per presunti comportamenti violenti nei confronti della moglie, dopo aver scavalcato il muro di cinta, aveva tentato di introdursi nella casa ove la stessa risiede. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno bloccato in flagranza di reato il soggetto, impedendo ulteriori conseguenze. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 40enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al giudice nella mattinata odierna per essere giudicato con rito direttissimo.