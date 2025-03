Altavilla Irpina, la Questura invia il Reparto Prevenzione Crimine per i controlli

ALTAVILLA IRPINA- A vigilare nelle zone isolete e nelle contrade di Altavilla a seguito dei raid dei ladri che negli ultimi giorni hanno interessato la comunità irpina, insieme a quella di Capriglia Irpina e di Grottolella, il questore Pasquale Picone ha disposto l’ausilio nelle attività di controllo delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Un potenziamento del personale impegnato nelle attività di vigilanza, cosi’ come era stato disposto già in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblico alla presenza dei sindaci dei tre comuni, presieduto dal prefetto Rossana Riflesso.