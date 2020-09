Attualità Altavilla Irpina, il sindaco Vanni: “No al biodigestore industriale, si alla compostiera di comunità” 16 Settembre 2020

Sarà inaugurata venerdì 18 settembre alle 17 ad Altavilla Irpina, la compostiera di comunità installata dalla City Net. Dopo aver partecipato ad un bando pubblico della Regione Campania, il comune di Altavilla Irpina è risultato aggiudicatario di due compostiere di comunità da 60 tonn/anno.

L’amministrazione comunale conferma la propria inclinazione in termini di sostenibilità ambientale e sociale con un sistema completamente ecologico per accompagnare la naturale trasformazione dello scarto umido in fertilizzante naturale contro soluzioni industriali.

Con la compostiera ci saranno vantaggi per il Comune in termine di costi, per i cittadini in termini di possibili sgravi sulla tassa dei rifiuti e per l’ambiente attraverso riduzione delle emissioni di CO2.

Nei prossimi giorni il comune indicherà i giorni e gli orari di conferimento della frazione umida per tutti i cittadini.