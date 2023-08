Altavilla Irpina e Riccia unite da un patto di amicizia

Patto di Amicizia tra il sindaco di Altavilla Irpina, Mario Vanni, ed il sindaco di Riccia, comune della provincia di Campobasso, Pietro Testa. Firmata la prima parte di un atto solenne per suggellare vincoli di fraternità, di cooperazione solidale tra i cittadini irpini e molisani finalizzato alla promozione turistica, allo scambio di informazioni nel campo socio-culturale, economico e turistico e per dare il via alla possibilità di fare rete tra i due comuni e valorizzare ulteriormente la figura della Regina Costanza di Chiaromonte e della famiglia dei conti De Capua, in virtù dei legami storici delle due città.

La firma è stata preceduta da uno scambio di doni e prodotti tipici tra i due sindaci e da un convegno dove, alla presenza delle due ProLoco di Altavilla Irpina e Riccia, i relatori delle associazioni Antico Borgo di Altavilla Irpina ODV, Ingenium APS e Touring Club Italiano Paesi d’Irpinia hanno illustrato i punti di contatto tra Altavilla Irpina e Riccia ed il consigliere di Riccia ha concluso presentando attraverso una ricca esposizione aspetti inediti della vita di Costanza di Chiaromonte nel suo passaggio dalla Sicilia fino al Molise.

La seconda parte ufficiale sarà suggellata il giorno 27 agosto 2023 presso il Comune di Riccia quando il sindaco di Altavilla Irpina firmerà nuovamente il Patto di Amicizia alla presenza dell’amministrazione comunale e si concluderanno le operazioni di rito.

Anche a Riccia il Patto sarà preceduto da un convegno sulla famiglia dei Conti De Capua, feudatari di Riccia e di Altavilla Irpina e relazioneranno esperti di storia locale riccesi ed altavillesi.