Altavilla irpina, il 13 dicembre la III Edizione del Premio Letterario “Pagine di Passione”

Il Comune di Altavilla Irpina annuncia la III edizione del Premio Letterario “Pagine di Passione”, che si terrà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 18 nella Sala Consiliare del Comune.

Il Premio, la cui direzione artistica è affidata a Marco Garavaglia, è promosso dal Comune di Altavilla Irpina (progetto finanziato con delibera Cipess n. 70/2024- accordo per la coesione Regione Campania) e valorizza opere che indagano le passioni umane in ambito narrativo e saggistico. La sua identità culturale affonda nelle radici letterarie del territorio e nel legame con Giovanni Verga, che ambientò ad Altavilla il romanzo Il marito di Elena, opera centrale nella rappresentazione dei sentimenti, dei conflitti interiori e delle dinamiche morali. A partire da questa tradizione, il Premio si propone di riconoscere testi capaci di esprimere, con prospettive diverse, la complessità delle passioni nelle loro molteplici forme.

L’edizione 2025 vede premiati due autori: Giovanni Grasso, L’amore non lo vede nessuno (Rizzoli) ed Enzo Amendola, L’Imam deve morire (Mondadori)

Programma della serata:

Saluti istituzionali

Giovanni Grasso dialoga con Vittorio Tomasone

Enzo Amendola dialoga con Marco Garavaglia

Intermezzi musicali degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Cosimo Caruso”

Proclamazione e consegna dei premi

Conclusioni del Sindaco Mario Vanni