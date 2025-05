Altavilla Irpina, auto in fiamme nella notte

Nella nottata odierna la pattuglia Carabinieri di Chianche è intervenuta in Piazza V. Caruso, per la segnalazione di un’auto in fiamme, regolarmente parcheggiata. L’auto è risultata completamente distrutta e i Vigili del Fuoco di Avellino che intervenuti in ausilio hanno domato le fiamme, non hanno escluso l’origine dolosa dell’incendio. Accanto al veicolo erano parcheggiate altre 3 autovetture risultate parzialmente danneggiate dalle fiamme. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Altavilla Irpina.