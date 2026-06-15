Grande successo di adesioni per l’Altavilla Film Fest – Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino, il festival internazionale del cinema promosso e organizzato dal Comune di Altavilla Irpina, in collaborazione con la società di produzione cinematografica, formazione e organizzazione eventi Follower One S.r.l., guidata da Franco Fiore.

Sono già numerose le iscrizioni pervenute da ogni parte del mondo per partecipare alla prima edizione della manifestazione, confermando fin da subito il respiro internazionale dell’iniziativa.

Il direttore artistico, il regista Modestino Di Nenna, annuncia con soddisfazione la straordinaria partecipazione registrata fino a questo momento:

«La risposta del pubblico e degli operatori del settore sta superando ogni aspettativa. Il festival nasce anche per ricordare la figura di Elvira Notari, pioniera del cinema italiano, e il suo film Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino, realizzato grazie al contributo della comunità altavillese emigrata a New York.»

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Altavilla Irpina, dott. Mario Vanni, dalla Giunta comunale e dall’intero Consiglio comunale.

Quello che era nato come un piccolo progetto dedicato ai produttori indipendenti e ai giovani registi si sta trasformando in una realtà culturale di grande rilevanza internazionale.

Le iscrizioni sono pervenute da numerosi Paesi, tra cui Spagna, India, Iran, Finlandia, Stati Uniti d’America, Cile, Cina, Argentina, Brasile, Canada, Francia, Regno Unito, Iraq, Kazakistan, Federazione Russa e Venezuela.

Considerato che il bando resterà aperto fino al 20 agosto 2026, l’organizzazione e la giuria, presieduta dall’attore, regista ed esperto di storia del cinema Alfonso Perugini, saranno impegnate in un intenso lavoro di selezione delle opere finaliste.

Le categorie in concorso saranno: