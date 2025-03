Altavilla, due nuovi raid in poche ore: Malviventi in fuga nelle campagne

ALTAVILLA IRPINA- Due furti a distanza di ventiquattro ore. La zona a confine con i fondi agricoli ancora nel mirino dei ladri. Ieri sera l’ennesimo raid, stesso modus operandi ed incuranti del fatto che i proprietari fossero in casa, i malviventi si sono introdotti all’interno di un’abitazione portando via soldi e oro. Come era avvenuto poche ore prima. Le zone più colpite sono sempre le stesse: Spilacite, San Trifone e Cappella di Loreto. Qui i malviventi si muovono attraverso le campagne, dopo il colpo e’ quella la strada che usano per far perdere le proprie tracce. Il comune irpino continua dunque ad essere nella morsa dei malviventi. Dalla loro parte c’è un vantaggio logistico, quello di muoversi con disinvoltura attraverso le campagne e l’ impossibilità di pattugliare tutte le zone da parte delle forze dell’ ordine.