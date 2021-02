Altavilla, 57enne investita nei pressi del Municipio: ricoverata in ospedale

Altavilla Irpina, 57enne del posto investita nei pressi del Municipio. E’ successo intorno alle 21. La donna è stata investita da un’auto in sosta, urtata a sua volta da un’altra macchina, il cui conducente è fuggito via. Sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza “Il Gabbiano” che hanno soccorso la signora che è stata trasportata al Moscati. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per risalire al conducente che non ha prestato soccorso alla malcapitata.