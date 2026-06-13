“Alta Moda Motori”, la sfilata di veicoli storici domani al Campo Coni

Nella giornata di domani, domenica 14 giugno il Campo Coni di Avellino ospiterà Alta Moda Motori, la suggestiva passerella di veicoli storici inserita nel programma degli SportDays 2026. L’evento prenderà il via alle 18:00 con il backstage, durante il quale il pubblico potrà ammirare da vicino automobili e modelli d’epoca fino alle 20:00.

A partire dalle 20:30 spazio alla sfilata, scandita dalla voce del presentatore Modestino Di Nenna: ogni conducente racconterà la storia e le peculiarità del proprio mezzo, trasformando la passerella in un momento di memoria, passione e cultura motoristica.

Alla serata sarà presente il prof. Giuseppe Saviano, presidente del CONI provinciale e promotore degli SportDays, giunti alla venticinquesima edizione. L’iniziativa è organizzata dalla Scuderia Auto Storiche Green Racing Club di Avellino, club federato A.S.I., da anni punto di riferimento per gli appassionati del settore.

Un appuntamento che unisce sport, tradizione e bellezza, arricchendo il calendario di uno degli eventi più longevi e partecipati della provincia.