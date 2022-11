Alta Irpinia, sgominata banda specializzata in furti in abitazioni: almeno 8 all’attivo. Ad essere gravemente indiziati di questi reati, tre albanesi residenti in provincia di Bari, i quali dovranno rispondere di furto in abitazione in concorso.

Il tutto ha avuto inizio lo scorso anno, dopo la denuncia di un furto in abitazione avvenuto a Calitri. Sono scattate immediatamente le indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e della locale stazione, coordinate dalla Procura di Avellino. Ne è scaturito un quadro probatorio che ha portato agli arresti di oggi.

Sono state ascoltate persone informate sui fatti, sono state visionate le immagini del sistema di videosorveglianza, sono stati controllati i tabulati telefonici ed è stata traccia l’auto dei sospetti. La banda avrebbe commesso 8 furti in abitazioni a Calitri, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi e Conza della Campania negli ultimi mesi del 2021.

Uno dei tre indagati è stato localizzato all’estero, quindi non è ancora finito nella rete degli investitagori. E’ stato avviato l’iter per l’internazionalizzazione della misura cautelare, attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia.