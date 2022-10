Alta Irpinia, rubano energia elettrica: in 4 nei guai

I tempi di crisi portano all’attenzione vicende sempre più assurde e casi di persone sempre più disperate che provano in tutti i modi di tirare avanti come possono. Tutto questo, però, non giustifica i reati. Ad ogni modo, forse anche per la disperazione che c’è in giro per il caro bollette, altre quattro persone sono state denunciate dai carabinieri per furto di energia elettrica.

I militari delle stazioni di Torella dei Lombardi e Sant’Andrea di Conza, insiame a personale della società erogatrice del servizio, hanno riscontrato che, bypassando il contatore o manomettendo lo stesso, è stata illecitamente fornita corrente alle abitazioni dei quattro che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto aggravato.