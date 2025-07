Alta Irpinia-Palestina: a Sant’Andrea di Conza l’ultima tappa del tour di Francesca Albanese

Sarà Sant’Andrea di Conza l’ultima tappa del tour di presentazione del libro “Quando il mondo dorme” in Irpinia. L’autrice, Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi occupati, ha incontrato la scorsa settimana centinaia di cittadine e cittadini ad Avellino, Gesualdo e Ariano Irpino, suo paese d’origine.

Albanese sarà, dunque, nel paese altirpino martedì 5 agosto 2025 alle ore 18:00, nel Piazzale del Seminario. Ad accompagnarla nell’incontro – oltre ai saluti istituzionali del sindaco di Sant’Andrea di Conza, Pompeo d’Angola, e del Presidente dell’ARCI di Avellino, Stefano Kenji Iannillo, ci saranno Francesco Festa di OperaViva Magazine/il Manifesto e Omar Suleiman della Comunità Palestinese in Campania. Presenzieranno, poi, l’attore, cantante e scrittore Moni Ovadia, e l’ex vicepresidente del Parlamento Europeo, nonchè Presidente dell’Associazione AssoPacePalestina, Luisa Morgantini. A moderare la presentazione, la giornalista Maria Laura Amendola.

“Quando il mondo dorme – Storie, parole e ferite della Palestina” racconta di una terra “custode di passaggi storici epocali e teatro di una delle più dolorose pagine di storia contemporanea”. Francesca Albanese, una delle persone più autorevoli sullo status giuridico e sulla condizione dei palestinesi, offre storie che intrecciano informazioni, riflessioni, emozioni e vicende intime. Un viaggio scandito da dieci persone che hanno accompagnato Francesca a comprendere storia, presente e futuro della Palestina: dieci storie che si legano alla vita di molte altre, e pongono domande a cui è doveroso dare risposta: quali sono le conseguenze dell’occupazione? Dov’è la casa di una persona rifugiata? In che condizioni vive il popolo palestinese? Fino a che punto può arrivare la crudeltà di un genocidio? Domande le cui risposte consentono di capire davvero cos’è stata la Palestina fino al 7 ottobre 2023 e, soprattutto, cosa è adesso.

Francesca Albanese è giurista, docente e studiosa; ha lavorato per l’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani e l’Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. In queste vesti, ha fornito consulenza alle Nazioni Unite, ai governi e alla società civile in Medio Oriente, Nord Africa e Asia-Pacifico. Nel 2020, ha pubblicato Palestinian Refugees in International Law e, nel 2023, J’accuse.

L’evento è organizzato dall’Arci di Avellino insieme al Comune di Sant’Andrea di Conza, e con la collaborazione di diverse realtà locali, dall’ASD Sant’Andrea al Forum dei Giovani, passando per la “Terra di Sant’Andrea” e la libreria “Tuttolibri” di Antonietta Scolamiero.Durante la presentazione sarà possibile acquistare Gaza Cola, un prodotto al 100% di proprietà palestinese, dagli ingredienti utilizzati alla realizzazione delle lattine. Gaza Cola crea posti di lavoro, sostiene le imprese locali e reinveste in interventi umanitari, tra cui la ricostruzione dell’Ospedale Al Karama, nella zona settentrionale della Striscia.