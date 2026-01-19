Alta Irpinia: i Carabinieri sequestrano 400 tonnellate di farine di origine animale

Nell’ambito di mirati controlli, al fine di prevenire e reprimere i reati nel settore agroalimentare e sanitario, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Baronia, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, ponevano sotto sequestro sanitario circa 400 tonnellate di farine di origine animale. Nello specifico, i militari, congiuntamente al personale dell’A.S.L. di Avellino, accertavano che presso un’azienda sita in Alta Irpinia, erano state stoccate enormi quantità di farine, destinate alla distribuzione, prive di tracciabilità.

Per garantire la sicurezza alimentare, si procedeva a porre sotto sequestro sanitario le farine rinvenute, al fine di accertare eventuali marcatori presenti, che limitano la messa in commercio dei prodotti alimentari. Inoltre, le farine erano stoccate insieme a circa 40 tonnellate di pelli animali per le quali veniva vietata la commercializzazione. Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della salute collettività.