Alta Irpinia: cade da bici, 62enne in condizioni gravissime

E’ in condizioni disperate una donna di 62 anni, di nazionalità russa, dopo essere caduta dalla bicicletta con la quale stava percorrendo una strada provinciale dell’Alta Irpinia. L’incidente è avvenuto poco dopo le sette tra Cairano, dove risiede la donna, e Andretta. Secondo una prima ricostruzione, la caduta è avvenuta in un tratto in forte discesa.

La donna ha perso il controllo e, dopo essersi schiantata contro un muretto, è stata sbalzata a diversi metri di distanza riportando varie fratture e un grave trauma cranico. E’ stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Avellino. Secondo i sanitari le sue condizioni sono gravissime.