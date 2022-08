Alluvione Monteforte, Giordano: “Chiederemo lo stato di calamità”

“In questo momento ho avuto un ulteriore colloquio con il Governatore della Regione Campania, Vincenzo de Luca e con il consigliere regionale, Maurizio Petracca: in seguito agli eventi di ieri pomeriggio richiederemo al governo nazionale di riconoscere a Monteforte lo stato di calamità naturale”, ad annunciarlo è il primo cittadino del comune irpino colpito ieri da un forte nubifragio, Costantino Giordano.

“Ringrazio il governatore – prosegue – per il supporto e tutta la Regione Campania per la solidarietà: Monteforte ha bisogno di aiuti in questo momento delicatissimo”.