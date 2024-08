All’ultimo tuffo arriva DAZN per le dirette della Serie B

La Serie BKT sarà trasmessa su DAZN fino al 2027, una notizia di grande rilievo per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio, soprattutto perché è arrivata proprio all’ultimo minuto. DAZN, già nota per la sua ampia copertura della Serie A, sarà l’unica piattaforma a trasmettere tutte le partite della Serie B, mentre Sky manterrà una quota di partite solo per la massima serie.

La passata stagione di Serie B si è chiusa con grande spettacolo e sorprese, culminando con la promozione di squadre che hanno saputo conquistare il campo con grinta e determinazione. Tra queste, il Brescia e il Bari hanno lottato fino all’ultimo per guadagnarsi un posto nelle prime posizioni, mentre altre squadre hanno cercato di evitare la zona retrocessione in una stagione ricca di colpi di scena. Le fasi di playoff e playout hanno visto scontri accesi e risultati inattesi, confermando la Serie BKT come un campionato pieno di emozioni.

La stagione 2024/25 si preannuncia ricca di sorprese e le scommesse sulla Serie B vedono Sassuolo e Palermo ancora una volta tra le favorite, con quote di 4.50 e 5.50 rispettivamente. Tuttavia, si prevede che nuove squadre possano emergere come serie contendenti, grazie a rafforzamenti significativi durante il mercato di trasferimento o a seguito di retrocessioni. Oltre a Sassuolo e Palermo, Cremonese, Salernitana, Sampdoria e Frosinone sono altamente valutate dai bookmakers, con quote che variano da 5.50 a 9.50, aumentando l’interesse e le speculazioni su possibili esiti sorprendenti del torneo.

In questa nuova stagione, DAZN ha confermato il suo impegno a trasmettere tutte le 390 partite della competizione, comprese le appassionanti fasi di playoff e playout. Quest’anno, inoltre, la piattaforma offre una novità interessante: una trasmissione gratuita di una partita a giornata, consentirà agli utenti di accedere a contenuti live e on-demand senza la necessità di un abbonamento. Dopo l’inaugurale Brescia-Palermo, la serie prosegue con Modena-Bari, Cittadella-Pisa e altre partite che verranno annunciate di volta in volta.

Per seguire tutte le altre partite, gli utenti dovranno invece sottoscrivere l’abbonamento “Goal Pass”. Questo abbonamento, oltre a garantire l’accesso a tutte le partite del campionato di Serie B, includerà anche tre partite per turno di Serie A in co-esclusiva, almeno quattro big match su venti di Serie A, gli highlights delle 38 giornate di Serie A, l’intera Liga e altri contenuti esclusivi.

DAZN diventa così il punto di riferimento per chi vuole vivere appieno le emozioni della Serie B, mentre gli appassionati di scommesse troveranno nelle previsioni per la stagione un ulteriore elemento di interesse.