Provincia Alloggi popolari, sopralluoghi di SAI CISAL a Mirabella e Grottaminarda: riscontrate criticità 8 Aprile 2021

Nella giornata di ieri mercoledì 7 aprile, il responsabile zonale della Baronia della SAI CISAL Gennaro Blasi in compagnia di un rappresentante dell’ACER hanno effettuato una serie di sopralluoghi negli immobili di Grottaminarda e Mirabella Eclano. Nel citato sopralluogo si evincono seri problemi strutturali e di vivibilità. ‘

“C’è bisogno di una immediata ricognizione dello stato di conservazione degli immobili comunali e quelli dell’ERP su tutto il territorio della baronia” cosi Gennaro Blasi responsabile zonale della SAI CISAL per la Baronia. “Per adesso-continua il rappresentante sindacale– abbiamo iniziato un giro per Grottaminarda e Mirabella ma come sindacato inquilini faremo il giro di tutti i paesi della zona per monitorare la situazione che purtroppo già conosciamo bene. A Grottaminarda in certe abitazioni abbiamo trovato problemi seri di questioni strutturali e in altri casi anche di poca vivibilità. Noi cercheremo di stare più vicino possibile agli iscritti e a tutti gli inquilini. Per ultimo voglio fare nuovamente appello al Sindaco di Grottaminarda Cobino, come già chiesto dal nostro segretario Provinciale Fausto Sacco, di voler istituire una commissione alloggi popolari al Comune di Grottaminarda, per avviare un approfondimento sulle reali condizioni delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune e dell’Acer. Noi siamo il sindacato dei fatti non della teoria !!!” così conclude Gennaro Blasi responsabile zona della Baronia della SAI CISAL.