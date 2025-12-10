All’Istituto Superiore di Grottaminarda, convegno con Confindustria “Il futuro dipende da noi”. Un pomeriggio dedicato alla presentazione dei corsi di studio, con attività e dimostrazioni curate dagli studenti ed un convegno dal titolo “Il futuro dipende da noi” per analizzare le esigenze del mondo produttivo locale: Open Day all’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” plesso di via Perazzo, questo pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.

Laboratori aperti:

ITT – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica;

ITE – Turismo;

LICEO ARTISTICO – Grafica, Design, Arti figurative.

Inoltre, all’interno della palestra, cerimonia di premiazione del progetto “Ti insegno io a navigare sicuro”, esposizione dei lavori degli studenti, presentazione di un elaborato pittorico a cura degli studenti e Flashmob, esibizione speciale con la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Alle 17:30 nell’Aula magna il convegno con gli interventi di: Maria Antonietta Rizzo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”, Enrico Iadarola, Orientatore, docenti ed ex studenti dell’Istituto, Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, Giuseppe Bruno, Presidente ITS Academy A. Bruno, Carmine Tirri, Direttore Tecnico ITS Academy A. Bruno, Mike Taurasi, Piccola Industria di Confindustria Avellino, imprenditori locali.

L’incontro vuole offrire agli studenti e alle loro famiglie una visione chiara delle opportunità formative e professionali presenti nel territorio dell’Irpinia, mettendo in relazione le scelte educative e formative dei giovani, le reali esigenze del mondo produttivo locale, le criticità demografiche dell’area, le esperienze concrete di ex studenti e i percorsi ITS Academy.