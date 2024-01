Allerta meteo: in Campania fino alle 22 di stasera, sabato 20 gennaio

È in atto sulla Campania fino alle 22 di stasera, sabato 20 gennaio, una allerta meteo emanata ieri dalla Protezione Civile.

Molte sono state le ordinanze dei Sindaci dei comuni irpini a disporre la chiusura delle scuole.

Precipitazioni nevose: su tutta la Campania già a quote collinari (500 mt) con apporto al suolo più significativo nelle aree interne.

Venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche: su tutta la Campania. Conseguente mare agitato: sulle coste esposte.

Allerta Gialla per temporali: su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 7 (Tanagro) dove le precipitazioni saranno prevalentemente a carattere nevoso.

Sull’intero territorio si prevede un sensibile abbassamento delle temperature con nevicate e gelate anche a bassa quota.

Si segnala che i temporali saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potranno essere intensi.

Nelle zone in cui vige il livello di allerta Giallo saranno possibili fenomeni come:

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

– Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tratti tombati, restringimenti, etc);

– Frane e caduta massi in più punti del territorio;

​

Gli addetti della protezione civile regionale, con il coordinamento della Sala Operativa regionale, in vista dell’allerta meteo anche per nevicate e gelate, già nei giorni scorsi, hanno provveduto alla distribuzione di sale alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte con modulo idrogeologico da utilizzare eventualmente sulle strade interessate dalle nevicate prevalentemente in ambito comunale.

Si raccomanda agli enti competenti di attivare tutte le misure atte a contrastare e mitigare i fenomeni avversi previsti, sia in ordine a nevicate e gelate, che in relazione alla criticità idrogeologica di livello Giallo. Si segnala inoltre la necessità di predisporre il monitoraggio del verde pubblico e della corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Al momento nessun disagio di circolazione.