Allerta Meteo Gialla in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio.
Le zone interessate: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese) Zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele).
Si prevedono precipitazioni locali, a carattere di rovescio o temporale, anche intenso.
L’allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato.