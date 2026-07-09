Allerta meteo gialla in Campania: temporali improvvisi e rischio idrogeologico

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale regionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione.

L’avviso sarà valido dalle ore 13 alle ore 20 di oggi su tutta la Campania, con condizioni atmosferiche caratterizzate da marcata instabilità e possibilità di fenomeni temporaleschi improvvisi.

Sono previsti rovesci e temporali anche di forte intensità a livello locale, con una rapida evoluzione dei fenomeni ma con possibili effetti rilevanti sul territorio. Non si escludono grandinate, forti raffiche di vento e fulminazioni, eventi che potrebbero provocare danni a coperture, strutture esposte e alberature.

Il bollettino evidenzia anche un rischio idrogeologico legato agli effetti delle precipitazioni. Tra le possibili criticità vengono segnalati: allagamenti e accumuli d’acqua nelle aree urbane; esondazioni o innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua; scorrimento delle acque lungo le sedi stradali; caduta di massi e frane, favorite dalla fragilità dei terreni.

L’avviso, emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e trasmesso ai Comuni attraverso la Sala Operativa Unificata Regionale (SORU), invita le amministrazioni locali ad attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di Protezione Civile per prevenire e mitigare eventuali situazioni di pericolo.

Particolare attenzione viene richiesta anche per il verde pubblico e le strutture esposte al vento: le autorità competenti dovranno verificare la stabilità di alberature, impianti e strutture che potrebbero essere sottoposte alle sollecitazioni atmosferiche.

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di prestare massima attenzione durante i fenomeni temporaleschi, evitando comportamenti rischiosi e seguendo gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione delle condizioni meteo.