Allerta meteo gialla in Campania: temporali e rischio di criticità dalle 13 alle 20

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di livello giallo, valida dalle ore 13 alle ore 20 di oggi, lunedì 29 giugno, su tutto il territorio regionale.

Il provvedimento, adottato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, prevede l’arrivo di rovesci e temporali improvvisi, localmente anche di forte intensità. I fenomeni saranno caratterizzati da una rapida evoluzione e da un’elevata incertezza previsionale, rendendo possibili precipitazioni intense concentrate in brevi intervalli di tempo.

Nel corso dei temporali potranno verificarsi anche grandinate, raffiche di vento e frequente attività elettrica, con possibili danni alle coperture degli edifici, alle strutture esposte e alla vegetazione.

L’avviso evidenzia inoltre un rischio idrogeologico legato ai possibili effetti al suolo. Tra le principali criticità attese figurano allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, oltre al rischio di caduta massi e frane nelle aree più fragili.

La Sala Operativa Unificata Regionale (SORU) ha trasmesso l’allerta ai Comuni, invitando le amministrazioni ad attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di Protezione Civile per prevenire e mitigare eventuali disagi.

Particolare attenzione viene raccomandata anche alla verifica della stabilità del verde pubblico e delle strutture maggiormente esposte alle raffiche di vento.

La Protezione Civile invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali, limitare gli spostamenti durante i fenomeni più intensi e adottare comportamenti prudenti, evitando aree soggette ad allagamenti e soste sotto alberi, impalcature o strutture potenzialmente instabili.