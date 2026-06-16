Allerta meteo gialla anche in Irpinia: temporali, grandine e raffiche di vento fino a stasera

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di livello giallo valida dalle ore 13 alle ore 20 di oggi, martedì 16 giugno, che interessa anche l’Irpinia. In particolare, l’avviso riguarda la Zona 4, corrispondente all’area dell’Alta Irpinia e del Sannio, oltre alle Zone 5 (Tusciano e Alto Sele) e 7 (Tanagro).

La decisione è stata assunta sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione nelle prossime ore.

Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali anche intensi a livello locale, con fenomeni caratterizzati da una forte incertezza previsionale e da una rapida evoluzione. Non si escludono precipitazioni improvvise accompagnate da grandine, raffiche di vento e attività elettrica con fulmini, condizioni che potrebbero provocare danni alle coperture degli edifici, alle strutture esposte e al patrimonio arboreo.

L’avviso evidenzia inoltre un rischio idrogeologico con possibili fenomeni di impatto al suolo. Tra le criticità segnalate figurano allagamenti di strade e sottopassi, scorrimento delle acque lungo le sedi viarie, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, esondazioni localizzate, caduta massi e fenomeni franosi legati alla fragilità dei terreni.

Particolare attenzione viene quindi rivolta ai comuni dell’Irpinia interessati dall’allerta, dove le precipitazioni temporalesche potrebbero manifestarsi in maniera improvvisa e intensa nel corso del pomeriggio.

La Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) ha già provveduto a trasmettere l’avviso alle amministrazioni comunali coinvolte. La Protezione Civile raccomanda agli enti competenti di attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali per prevenire e mitigare eventuali criticità.

In considerazione delle possibili raffiche di vento e delle grandinate, viene inoltre richiesto di verificare la stabilità del verde pubblico e delle strutture maggiormente esposte alle sollecitazioni atmosferiche, al fine di ridurre i rischi per la popolazione e per la circolazione stradale.