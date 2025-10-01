Allerta meteo in Campania: vento forte fino a venerdì

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido su tutto il territorio regionale per vento forte e mare agitato lungo le coste.

Dalle 20 di oggi, mercoledì 1° ottobre, fino alle 20 di venerdì 3 ottobre, sono previsti «venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate».

Si ricorda alle autorità competenti di attivare tutte le misure idonee a mitigare i rischi connessi all’allerta, in linea con i piani comunali di protezione civile, compreso il monitoraggio del verde pubblico e della stabilità delle strutture temporanee e mobili esposte alle sollecitazioni.

L’avviso, emanato dal Centro Funzionale e diramato dalla Sala Operativa regionale, è invece verde per il rischio idrogeologico e idraulico, poiché non sono al momento previste precipitazioni significative. L’allerta vento non è associata a codice colore.