Allerta meteo arancione in Campania: peggioramento in arrivo dalla mezzanotte

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato e innalzato il livello dell’allerta meteo, portandolo ad Arancione su vaste aree del territorio campano, in particolare lungo la fascia costiera.

Dalle 23.59 di oggi alle 23.59 di domani, l’allerta arancione sarà in vigore sulle zone 1, 2, 3, 5 e 6 (Piana campana – Napoli – Isole – Area vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-amalfitana – Monti di Sarno – Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento). Sulle restanti zone sarà invece prorogata l’allerta Gialla per ulteriori 24 ore.

Il quadro meteo è in forte peggioramento: previste precipitazioni molto intense, anche a carattere di rovescio o temporale, con rischio di dissesto idrogeologico diffuso e possibili criticità di tipo idraulico.

Attesi anche venti forti sud-occidentali con possibili raffiche, in attenuazione dal pomeriggio-sera di domani. Il mare sarà agitato, con rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Rischi previsti

Instabilità dei versanti, frane superficiali e colate di fango.

Ruscellamenti e trascinamento di detriti, possibili voragini dovute a erosione.

Allagamenti di locali interrati e piani terra.

Innalzamento dei corsi d’acqua con possibili esondazioni.

Scorrimento superficiale dell’acqua e rigurgito delle reti pluviali.

Fenomeni franosi e caduta massi per saturazione dei suoli.

Danni a coperture, strutture temporanee e verde pubblico a causa del vento.

La Regione invita i Comuni delle aree interessate ad attivare o mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure previste dai piani di protezione civile, con particolare attenzione al monitoraggio del verde pubblico e alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Sintesi delle allerte