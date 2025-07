Allen è salvo. Anche grazie al Vigile del Fuoco montorese Raffaele Curcio

Ore di angoscia, poi la gioia: Allen è salvo. Un finale che scalda il cuore e commuove l’Italia: Allen, il bambino disperso nei boschi sopra Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute. Dopo ore di apprensione e mobilitazione generale, è arrivata la notizia più attesa: il piccolo è tornato tra le braccia dei suoi genitori, sano e salvo.

Le ricerche, partite senza sosta fin dai primi momenti della scomparsa, hanno visto impegnati centinaia di operatori tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile, volontari, unità cinofile e semplici cittadini. Uno sforzo corale, instancabile, guidato dalla speranza e dall’umanità.

In questo contesto di solidarietà e determinazione, spicca anche il contributo di Raffaele Curcio, vigile del fuoco originario di Montoro, in provincia di Avellino, in servizio a Ventimiglia. La sua presenza tra i soccorritori riempie d’orgoglio l’intera comunità montorese e irpina.