Alleggerisce il conto della vittima di diecimila euro: ventenne a processo

AVELLINO- Frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico. Queste le accuse per cui la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio nei confronti di un ventiquattrenne dell’hinterland avellinese, difeso dall’avvocato Raffaele Petrillo, accusato di aver alleggerito di diecimila euro il conto corrente di una donna, disponendo nei suoi confronti dei bonifici istantanei. I fatti avvenuti quando l’imputato era appena ventunenne e con soggetti che non sono stati identificati. Il Gup del Tribunale di Roma Costantini, ha accolto la richiesta della Procura di Roma, mandando a processo davanti al Tribunale di Roma per il prossimo 10 giugno il ventiquattrenne.