Al Moscati specializzando portoghese fa esperienza in Chirurgia oncologica

Lunedì prossimo farà ritorno in Portogallo per trascorrere le festività natalizie con la famiglia, portando con sé tre mesi di esperienza clinica, scientifica e umana maturata all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Protagonista di questo percorso è João Pedro Pinho, un 31enne specializzando portoghese, al quinto anno del ciclo di specializzazione in Chirurgia (in Portogallo articolato su sei anni), proveniente dall’Ospedale di Braga, che ha scelto Avellino per completare una parte significativa della propria formazione in Chirurgia oncologica.

Durante il periodo di permanenza, lo specializzando ha lavorato a stretto contatto con il Direttore dell’Unità operativa di Chirurgia Oncologica, Francesco Crafa, e con l’intera équipe del reparto d’eccellenza, prendendo parte alle attività cliniche e chirurgiche e formandosi su interventi complessi a carico del collo, del torace e dell’addome, anche attraverso l’utilizzo delle più avanzate tecnologie di chirurgia robotica. Il percorso non si è limitato all’attività assistenziale, ma ha incluso anche la collaborazione alla produzione scientifica: il giovane medico ha infatti contribuito a un lavoro di ricerca che confluirà in una pubblicazione scientifica, nella quale figurerà come coautore insieme ai professionisti dell’Azienda Moscati. Un’esperienza a tutto tondo che conferma come l’Azienda ospedaliera di Avellino sia sempre più attrattiva anche a livello internazionale, capace di inserirsi in circuiti formativi di alto profilo. Un risultato reso possibile anche dalla costante presenza dei suoi professionisti in congressi scientifici internazionali, contesti nei quali vengono valorizzate competenze, risultati clinici e qualità del lavoro svolto all’interno delle Unità operative, favorendo l’ingresso dell’Azienda Moscati in una rete formativa di respiro europeo.

«Ringrazio il Direttore Generale Germano Perito e tutta la Direzione strategica – sottolinea Crafa – per la disponibilità dimostrata nel sostenere e valorizzare questa collaborazione internazionale, che rappresenta una grande opportunità di crescita per tutti. João Pedro Pinho è l’ottavo specializzando portoghese che ha trascorso un periodo di formazione da noi, a conferma che per l’ospedale di Braga, che indirizza gli studenti in Germania, Inghilterra, Corea, Giappone, ha inserito l’Azienda Moscati nel circuito formativo di riferimento. Il contributo del giovane specializzando è stato significativo, sia sul piano clinico che su quello scientifico. È stato uno scambio che ha coinvolto competenze professionali, aspetti linguistici e culturali in genere: conoscenze quotidiane, che arricchiscono non solo l’ospedale, ma anche la città di Avellino».

La collaborazione con l’Ospedale di Braga è destinata ancora a proseguire: già a partire gennaio prossimo sono attesi altri due medici specializzandi portoghesi, che svolgeranno un analogo periodo di formazione della durata di tre mesi sempre presso l’Unità operativa di Chirurgia oncologica.