Provincia All’Abbazia del Goleto la sesta edizione del premio Protagonisti d’Irpinia 3 Settembre 2021

Domani 4 settembre, alle 18.00, presso l’Abbazia del Goleto, si terrà la sesta edizione del premio Protagonisti d’Irpinia.

L’appuntamento vuole dare valore alle esperienze sociali, culturali, artistiche ed imprenditoriali che danno forza al territorio, creano rete, contribuiscono a creare legami.

È un premio di nicchia che nella sua semplicità vuole rafforzare l’identità di un territorio attraverso le competenze, le professionalità, le esperienze di cui è ricco.

Quest’anno la manifestazione parte dalla visita alla mostra di Branca e Troisi Tempo Sospeso e continua con la premiazione di tre eccellenze in settori diversi della vita sociale, ma ugualmente importanti.

Don Tarcisio Gambalonga, Vicario Episcopale per il clero e Direttore dell’ufficio diocesano Beni Culturali che si è sempre distinto per il forte impegno sociale, la cura educativa per la formazione delle giovani generazioni e la grande attenzione per il patrimonio artistico del territorio.

Generoso Picone che nella sua carriera di giornalista valente è stato sempre impegnato ed attento alla storia delle comunità e alla crescita del territorio attraverso analisi scrupolosa tese alla ricerca delle soluzioni più opportune.

Luigi Moio professore ordinario di Enologia presso il dipartimento di Agraria dell’Università Federico secondo fra i tanti impegni e ruoli avuti ha contribuito con grande professionalità alla nascente Università del vino di Avellino, ha creato un’azienda Quinto Decimo, bandiera dei vini del Sud, ha ricevuto per il suo curriculum di alto profilo la prestigiosa nomina di Presidente dell’Oiv. Organizzazione internazionale delle vigne e del vino.

Dopo l’intervento del sindaco Marco Marandino e la consegna dei premi seguirà un confronto sull’importanza della cultura, dell’arte, delle eccellenze irpine come il vino per costruire reti, cogliere opportunità partendo da luoghi come il Goleto per costruire percorsi di sviluppo.