Alla guida ubriaco, denunciato giovane di Mirabella Eclano. Restiamo sempre nella cittadina della valle del Calore. Nell’ambito delle operazioni dei carabinieri, l’automobilista è stato fermato ed era in evidente stato di alterazione psicofisica: infatti è risultato positivo al test tossicologico. Oltre al, gli è stata ritirata la patente.

Denunciato anche un giovane della provincia di Benevento che all’esito di perquisizione è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico che sono stati sequestrati.

E non è inoltre venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare alla competente Autorità Amministrativa un 20enne di Mirabella Eclano, sorpreso in possesso di una modica quantità di marijuana.