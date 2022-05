Alla Fiera di Venticano i Camper della Salute dell’Asl di Avellino

Nell’ambito del Programma di Screening oncologici il 2, 4 e 5 giugno 2022 i Camper della Salute dell’Asl di Avellino saranno presenti, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso il Quartiere Fieristico di Venticano in occasione della 43esima Fiera Campionaria.

Le donne nella fascia d’età 25-64 anni potranno effettuare gratuitamente e senza prenotazione il pap-test per lo Screening della Cervice uterina; per le donne nella fascia di età 50-69 anni, prenotando presso la Centrale Screening al numero 0827 277244, sarà possibile effettuare gratuitamente la mammografia per lo Screening della Mammella al fine di prevenire l’insorgenza e garantire una diagnosi precoce dei principali tumori che colpiscono la popolazione femminile.