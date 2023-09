Alla festa dei popoli il premio Serino humanitas a Ottavio Giordano

I EDIZIONE DEL PREMIO SERINO HUMANITAS VA A OTTAVIO GIORDANO, IL GIORNALISTA DELLA GENTE.

Tutto pronto per LA FESTA DEI POPOLI seconda edizione che si terrà a Serino il 7 settembre organizzata dall’ Associazione Serino Humanitas in collaborazione con Intra, patrocinio del comune di Serino. Una tavolata solidale in tutto il borgo di Doganavecchia di quasi 400 persone. Una serata di inclusione sociale dove più di 50 stranieri che arrivano da terre di guerre e fame siederanno come ospiti d’onore.

L’associazione cuochi di Avellino con Luigi Vitiello cucinera’ per tutti, rione popolare come musica di balli di tutto il mondo. Ma durante la serata ci sarà un momento eccezionale, la targa al giornalista irpino OTTAVIO GIORDANO sarà consegnata dall’amico e collega RINO GENOVESE.



Le motivazioni sono tante, ma soprattutto per le virtù morali e umane di Giordano, sempre dalla parte degli ultimi, dando voce a chi non ha voce.