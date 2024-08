Alimentazione estiva: i segreti per restare in forma con il caldo

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, è fondamentale prestare attenzione alla propria alimentazione per mantenersi in salute e affrontare al meglio le giornate afose. Ecco alcuni consigli su cosa mangiare quando fa caldo, basati su informazioni autorevoli e fonti attendibili.

Quando il termometro sale, il rischio di disidratazione aumenta. Bere abbondante acqua è la chiave per mantenere il corpo idratato. Secondo gli esperti della Mayo Clinic, è consigliabile bere almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno, aumentando la quantità se si svolgono attività fisiche o si passa molto tempo all’aperto .

Oltre all’acqua, possono essere utili anche bevande ricche di elettroliti come acqua di cocco e succhi di frutta naturali, che aiutano a reintegrare i sali minerali persi con il sudore .

La frutta e la verdura sono alleati indispensabili durante i mesi estivi. Alimenti come anguria, melone, cetriolo e zucchine sono ricchi di acqua e contribuiscono a mantenere l’idratazione. Inoltre, sono fonti eccellenti di vitamine e minerali essenziali per il benessere generale.

L’anguria, ad esempio, è composta per oltre il 90% da acqua e fornisce una buona quantità di vitamina C e antiossidanti, ideali per combattere i radicali liberi e proteggere la pelle dai danni solari .

In estate, è consigliabile optare per pasti leggeri e frequenti piuttosto che per pranzi e cene abbondanti. Consumare cibi facilmente digeribili come insalate, piatti a base di cereali integrali, legumi e pesce aiuta a evitare la sensazione di pesantezza e facilita la digestione .

Secondo la British Dietetic Association, spuntini a base di yogurt, frutta fresca e frutta secca possono fornire energia senza appesantire troppo lo stomaco .

Bevande alcoliche e contenenti caffeina possono contribuire alla disidratazione. Questi liquidi, infatti, hanno un effetto diuretico che aumenta l’eliminazione di acqua attraverso l’urina. È quindi preferibile limitare il consumo di caffè, tè e alcol, privilegiando invece bevande non zuccherate e naturali .

Durante l’estate, è comune desiderare cibi freschi e dolci come gelati e bevande zuccherate. Tuttavia, è possibile scegliere alternative più salutari come i frullati di frutta, i sorbetti fatti in casa e i ghiaccioli preparati con succhi di frutta naturali senza zuccheri aggiunti .

Seguire un’alimentazione equilibrata e adeguata durante i mesi estivi è essenziale per mantenere energia e salute. Prioritizzare l’idratazione, consumare molta frutta e verdura, optare per pasti leggeri e frequenti, e limitare alcol e caffeina sono i passi fondamentali per affrontare il caldo con vitalità e benessere.